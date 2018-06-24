Microsoft работала с Razer над официальной поддержкой мыши и клавиатуры для Xbox One

И собиралась составить свод правил для использования этих устройств во многопользовательских играх.

В распоряжение портала Windows Central попали слайды презентации, которую Microsoft подготовила для разработчиков в начале 2018 года.

Она посвящена введению официальной поддержки мыши и клавиатуры на Xbox One, а также рассказывает о совместной работе с производителем цифровой техники Razer.

В презентации комплект Razer Turret называют одним из самых подходящих для консоли, а также рассказывают о том, что в играх на Xbox будет работать цветная подсветка Razer Chroma.

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Кроме того, несколько слайдов посвящены тому, как будет работать поддержка компьютерных устройств ввода. Поддержка геймпада должна остаться обязательной, а к одному Xbox можно подключить лишь одну клавиатуру и одну мышь.

По планам компании, с консолью должны быть совместимы все мыши, которые не требуют установки дополнительных драйверов на Windows, за исключением беспроводных моделей, работающих по Bluetooth без USB-ресивера.

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В презентации Microsoft также попросила разработчиков собирать данные о том, как используются мышь и клавиатура во многопользовательских играх. Судя по всему, для этого компания предоставит специальный API.

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Использование этих устройств в онлайн-играх и любые возможные проблемы с балансом при этом должны регулироваться разработчиками самостоятельно.

Microsoft подчёркивала в презентации, что наличие мыши и клавиатуры можно отследить, и упоминала о специальных программах, которые способны вычислить даже устройства, «притворяющиеся» геймпадами.

Кроме того, в правилах «настоятельно рекомендуют», чтобы тип контроллера учитывался при матчмейкинге.

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По данным журналистов, Microsoft собиралась выпустить обновление для разработчиков с поддержкой клавиатуры и мыши в апреле 2018-го. Однако состоялся ли его релиз и остаются ли прочие планы компании в силе, неизвестно.

На тему официальной поддержки компьютерных устройств ввода ранее высказывался корпоративный вице-президент Microsoft Майк Ибарра. Он отмечал, что компания не собирается ограничивать их использование.