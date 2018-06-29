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Сгибающийся Samsung Galaxy X покажут на CES 2019

Игромания.ру
29 июня 2018
Сгибающийся Samsung Galaxy X покажут на CES 2019
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Китайский инсайдер Ice Universe уже не раз делал правильные прогнозы о будущих устройствах. На сей раз он раскрыл сроки анонса новых флагманских смартфонов компании Samsung, в том числе гибкого (складного) смартфона.

Как ожидается, он будет называться Samsung Galaxy X, а покажут его в январе будущего года на выставке Consumer Electronics Show 2019. По слухам, этот смартфон получит ёмкий аккумулятор (также гибкий) предположительно на 4000 мА·ч. Другие спецификации пока неизвестны, и предполагать их можно с большой осторожностью. Однако можно допустить, что новинка получит топовые характеристики. При это примерная цена уже известна — 1850 долларов.

А на выставку Mobile World Congress 2019, по словам Ice Universe, привезут Galaxy S10, хотя он может называться иначе. В августе же текущего года компания намерена показать первый смартфон с 8 ГБ оперативной памяти — Samsung Galaxy Note 9.

Что касается гибких устройств, то их проектируют не только в Южной Корее. Минимум две китайские компании — Huawei и OPPO, — готовят свои аналоги, причём они должны появиться также в 2019-м.

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