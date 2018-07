Galaxy Tab S4: первое изображение

Сайт магазина Mediamarkt либо что-то напутал, либо случайно рассекретил скорый релиз первого сезона The Walking Dead от студии Telltale на Nintendo Switch.

Первый сезон Telltale’s The Walking Dead появится на Nintendo Switch

В My Brother Rabbit мир спасёт детское воображение

Польская студия Artifex Mundi, известная по играм Enigmatis и Nightmares from the Deep, назначила на осень релиз игры My Brother Rabbit.