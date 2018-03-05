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Galaxy Tab S4: первое изображение

Популярная механика
22 часа назад
Galaxy Tab S4: первое изображение
Фото: Игромания.ру
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Планшет прошлого поколения – Galaxy Tab S3 – был представлен Samsung на выставке Mobile World Congress (MWC) в феврале 2017 года. О новом планшете на данный момент, однако, нет какой-либо официальной информации; вероятно, устройство будет называться Galaxy Tab S4, хотя пока компания не раскрывала официального названия.

Вчера инсайдерский портал AndroidHeadlines, ссылаясь на «надежный источник», опубликовал, как утверждается, «официальный пресс-рендер» будущего планшета Samsung. На рендере показан планшет черного цвета; задняя панель устройства достаточно похожа на таковую у Galaxy Tab S3, в частности заметно схожее расположение основной камеры.

Впрочем, в дизайне нового планшета, судя по предполагаемому рендеру, есть и отличия. Как можно увидеть на изображении, рамки на лицевой части стали более тонкими – возможно, новый планшет получил более крупный дисплей. На верхней рамке, как видно на рендере, теперь отсутствует логотип Samsung, а на нижней больше нет клавиши «Домой».

Как уже отмечалось, на данный момент о Galaxy Tab S4 известно мало – официальной информации нет ни о технических характеристиках модели, ни о дате анонса. Ожидается лишь, что планшет будет представлен позже в этом году.

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