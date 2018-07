Названы системные требования Fear The Wolves

Совсем скоро эксперимент по скрещиванию культового шутера S.T.A.L.K.E.R. и жанра королевская битва под названием Fear The Wolves можно будет оценить на площадке Steam. Проект выйдет по программе раннего доступа уже в этом месяце, вместе с тем, были опубликованы предварительные системные требования игры. Их вы можете видеть ниже.

МИНИМАЛЬНЫЕ:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 7/8/10 (64 bits)

Процессор: Intel Core i3-2130 (3.4 GHz)/AMD FX-4100 (3.6 GHz)

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: 1 GB, GeForce GTX 650 Ti/Radeon R7 260

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 16 GB

Дополнительно: System requirements may change as a result of optimisation changes throughout Early Access.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 7/8/10 (64 bits)

Процессор: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon R9 390

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 16 GB

Дополнительно: System requirements may change as a result of optimisation changes throughout Early Access.