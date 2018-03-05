На Kickstarter собрали средства на HoloSuit

В фильме «Первому игроку приготовиться» главный герой и другие игроки носили специальные костюмы, которые отслеживали движения и передавали их виртуальному аватару. И вот, похоже, аналогичная система появилась в реальности.

На краудфандинговой площадке Kickstarter собраны средства на выпуск костюма HoloSuit, который должен обеспечить взаимодействие человека с дополненной и виртуальной реальностью. Новинка оснащена 36 датчиками движения, 6 кнопками, 9 зонами обратной связи на теле и ещё 10 точками на каждом пальце.

Проект уже собрал почти 52 тысячи долларов при запрошенных 50 тысячах. Так что он точно пойдёт в производство. Цена на такой костюм стартует с 999 долларов, он поступит в продажу в ноябре этого года.

HoloSuit предназначен, как утверждается, для VR-аттракционов и спортивных игр. Однако его также можно использовать в дистанционной медицине, промышленности и других сферах. Утверждается, что новинка полностью беспроводная и может подключаться к любым устройствам виртуальной реальности: автономным гарнитурам, компьютерам и смартфонам. Поддерживаются операционные системы Android, iOS и Windows. Коммуникации представлены Wi-Fi и Bluetooth.

Пока сложно сказать, насколько удобным будет такой костюм, однако в случае успеха он станет более продвинутой заменой классическим VR-контроллерам.