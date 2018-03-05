Two Point Games показала еще один фрагмент из игры

Студия Two Point Games, работающая над симулятором больницы Two Point Hospital, показала ещё один фрагмент игрового процесса своего будущего проекта. Основное внимание на этот раз уделили двум аспектам игры: призракам и лечению поддельных рок-звёзд.

В нашей больнице не обойтись без охотников на привидения: время от времени учреждение подвергается нашествию призраков. Специальный персонал убирает их с помощью своеобразного пылесоса. Что самое интересное, у каждого привидения есть собственное имя и «история болезни», позволяющая узнать, от чего скончался несчастный. А полученную эктоплазму можно отправлять на исследования.

В частности, чтобы помочь пациентам, считающим себя рок-звёздами. Для этого требуются профессиональные психиатры, и их можно научить справляться с манией величия на специальных курсах. После короткой беседы по душам с обученным врачом бедняги перестают притворяться Фредди Меркьюри и отправляются домой в полном душевном здравии.

Даты релиза у Two Point Hospital всё ещё нет, но на РС игра должна появиться в конце года.