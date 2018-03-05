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Two Point Games показала еще один фрагмент из игры

Игромания.ру
1 час назад
Two Point Games показала еще один фрагмент из игры
Фото: Игромания.ру
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Студия Two Point Games, работающая над симулятором больницы Two Point Hospital, показала ещё один фрагмент игрового процесса своего будущего проекта. Основное внимание на этот раз уделили двум аспектам игры: призракам и лечению поддельных рок-звёзд.

В нашей больнице не обойтись без охотников на привидения: время от времени учреждение подвергается нашествию призраков. Специальный персонал убирает их с помощью своеобразного пылесоса. Что самое интересное, у каждого привидения есть собственное имя и «история болезни», позволяющая узнать, от чего скончался несчастный. А полученную эктоплазму можно отправлять на исследования.

В частности, чтобы помочь пациентам, считающим себя рок-звёздами. Для этого требуются профессиональные психиатры, и их можно научить справляться с манией величия на специальных курсах. После короткой беседы по душам с обученным врачом бедняги перестают притворяться Фредди Меркьюри и отправляются домой в полном душевном здравии.

Даты релиза у Two Point Hospital всё ещё нет, но на РС игра должна появиться в конце года.

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Two Point Hospital
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