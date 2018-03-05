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Ботов обучили играть в Quake III на уровне про-игроков

DTF.RU
22 минуты назад
Ботов обучили играть в Quake III на уровне про-игроков
Фото: DTF.RU
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Программу натренировали почти на полумиллионе матчей в режиме «захват флага».

Исследователям из компании DeepMind при помощи нейросетей удалось обучить ИИ игре в Quake III. Агенты-боты при этом использовали лишь информацию, которая доступна и человеку — изображение на экране.

Разработчики натренировали 30 ботов на 450 тысячах пятиминутных игр в режиме «захват флага». При этом каждый матч проходил на карте, созданной методом процедурной генерации — так «игроки» не могли научиться лишь стратегиям, которые работают в строго определённых условиях.

Боты самостоятельно узнали правила игры, и даже выработали несколько типов поведения. К примеру, некоторые из агентов стали охранять флаг, а некоторые — строить засады, оставаясь на вражеской базе.

Они даже частично научились работать в команде, перемещаясь группами, чтобы побороть противника числом.

Позже в DeepMind устроили турниры, чтобы проверить способности ИИ. Каждая команда состояла из двух игроков — людей, ботов или одного человека и одного бота.

Эффективнее всего в игре оказались команды, в которых людей не было — вероятность победы искусственного интеллекта составила 74%. Для среднего игрока этот показатель составляет 43%, а для умелого — около 52%.

Однако в DeepMind признают, что на данный момент их искусственный интеллект недостаточно обучен командной игре. Чем больше было в команде агентов, тем хуже они выступали — в группе из четырёх ботов вероятность победы понижалась до 65%.

Аналогичными исследованиями занимаются не только в принадлежащей Google компании. Подобный ИИ удалось создать EA — они обучили программу игре в Battlefield 1.

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