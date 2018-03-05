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Половину поклонников Таноса забанят ради шутки

DTF.RU
14 часов назад
Половину поклонников Таноса забанят ради шутки
Фото: DTF.RU
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Специальный скрипт случайным образом заблокирует 50% участников до премьеры четвёртых «Мстителей».

В «Войне бесконечности» Безумный титан Танос планировал уничтожить половину населения всей галактики, чтобы оставшихся ресурсов хватило всем жителям. Так в его глазах выглядел некий «баланс», к которому следовало привести Вселенную. Эта идея Таноса стала очень популярной среди многих поклонников фильма, и вскоре на форуме Reddit появился подраздел /r/ThanosDidNothingWrong, в котором зарегистрировано свыше 270 000 пользователей.

Первоначально участники обменивались картинками и мемами, обсуждали фильмы и комиксы, а также восхваляли действия Таноса. Теперь пользователи пришли к идее воплотить замысел Безумного титана в отдельно взятом подразделе. Модератор The-Jedi-Apprentice договорился с администраторами Reddit, чтобы 9 июля специальный скрипт случайным образом забанил половину пользователей в этом подразделе. Профили участников будут заблокированы до премьеры четвёртых «Мстителей».

Я думаю, что самая забавная часть этого мероприятия в том, как люди объединились ради этой шутки, которая опустошила нас [в фильме]. Это всё равно, что сделать очень оскорбительную шутку, которая на самом деле никому не причинит вреда. Это просто очень здорово!

Издание The Verge отмечает, что для забаненных участников будут открыты разделы вроде r/SoulWorld или r/InTheSoulStone. Согласно фанатской теории, все герои, погибшие в конце «Войны бесконечности», были перемещены в Камень души.

Российская премьера четвёртых «Мстителей» намечена на 2 мая 2019 года.

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