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Игроков забанили за «изнасилование» в детской игре

DTF.RU
4 часа назад
Игроков забанили за «изнасилование» в детской игре
Фото: DTF.RU
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Популярная детская игра-песочница Roblox оказалась в центре скандала. Администрация забанила двух пользователей, которые сымитировали изнасилование по отношению к игровому аватару семилетней девочки. На непристойные кадры обратила внимание мама девочки Эмбер Питерсон (Amber Peterson).

Питерсон рассказала, что её дочь играла в Roblox на Ipad. В какой-то момент к персонажу девочки подошли два других игрока, которые стали имитировать половой акт. Вскоре к ним присоединился женский аватар, который стоял рядом, но в «изнасиловании» не участвовал. Девочка показала айпад маме, и та пришла в ужас. Питерсон опубликовала несколько скриншотов из игры, чтобы пожаловаться на пользователей.

Эмбер Питерсон, мама семилетней девочки:

Это ужасное событие произошло в популярном приложении Roblox, которое описывается как «игровой сайт для детей номер один». Со вторым наиболее доступным рейтингом 7+ игра рекомендуется для детей от семи лет, в неё сейчас играет 64 миллиона пользователей. Это многопользовательская онлайн-платформа, где игроки могут создавать своих собственных аватаров, чтобы участвовать в приключения (что-то в духе Minecraft). Roblox позволяет персонажам взаимодействовать с другими объектами и игроками.
В Roblox есть настройки родительского контроля, при помощи которых можно ограничить приглашения и разговоры. В игре также присутствует круглосуточная модераторская поддержка, которая блокирует любой неподходящий контент. Когда мы с моим мужем позволили нашей дочери поиграть, мы выставили все настройки на максимум. Вернее, мы ДУМАЛИ, что их выставили.

В разговоре с «Би-би-си» представители Roblox рассказали, что уже забанили этих пользователей за неподобающее поведение.

У нас нулевая терпимость к подобному поведению. Ключевой приоритет нашей работы — обеспечивать безопасность площадки.

Издание Games Industry тоже обратилось за комментариями к представителям игры, чтобы уточнить, как произошёл подобный инцидент, ведь по словам Эмбер Питерсон в игре были включены максимальные настройки безопасности.

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