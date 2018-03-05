Netflix экранизирует Ingress

До того, как мобильная игра со смешанной реальностью Pokémon GO захватила мир, эту же систему поиска игровых порталов в реальном мире использовала другая игра студии Niantic, Ingress. И совсем скоро появятся сразу два повода вспомнить о предшественнице охоты на покемонов.

Канал Netflix осенью выпустит аниме-сериал по мотивам игры Ingress. Над проектом Ingress: The Animation работает студия анимации Crafter вместе с Такэси Хондой, арт-директором «Евангелиона». Японский канал Fuji TV будет отвечать за мировую трансляцию сериала.

По сюжету в мире Ingress появляются загадочные порталы, которые непредсказуемым образом воздействуют на людей. Полицейский Макото благодаря этому может считывать историю различных предметов, касаясь их. Сара, которую он отправляется спасать, видит аспекты пространства и времени. Но в результате обычной полицейской миссии Макото, Сара и третий персонаж, Джек, вынуждены пуститься в бега. Одновременно они пытаются выяснить, что стоит за зловещими экспериментами корпорации Enlightened.

Сюжет аниме-сериала проистекает из мобильной игры Ingress, и развитие истории продолжится в новом проекте Niantic. Осенью, в одно время с Ingress: The Animation, выйдет мобильная игра Ingress Prime. В ней разработчики хотят воплотить идеи Ingress, но теперь с учётом всего, чему научилась команда в процессе работы над Pokémon GO. В частности, студия планирует сделать перезапуск Ingress более доступным и понятным игрокам.