Введите название или жанр игры

Netflix экранизирует Ingress

Игромания.ру
1 час назад
Комментарии

До того, как мобильная игра со смешанной реальностью Pokémon GO захватила мир, эту же систему поиска игровых порталов в реальном мире использовала другая игра студии Niantic, Ingress. И совсем скоро появятся сразу два повода вспомнить о предшественнице охоты на покемонов.

Канал Netflix осенью выпустит аниме-сериал по мотивам игры Ingress. Над проектом Ingress: The Animation работает студия анимации Crafter вместе с Такэси Хондой, арт-директором «Евангелиона». Японский канал Fuji TV будет отвечать за мировую трансляцию сериала.

По сюжету в мире Ingress появляются загадочные порталы, которые непредсказуемым образом воздействуют на людей. Полицейский Макото благодаря этому может считывать историю различных предметов, касаясь их. Сара, которую он отправляется спасать, видит аспекты пространства и времени. Но в результате обычной полицейской миссии Макото, Сара и третий персонаж, Джек, вынуждены пуститься в бега. Одновременно они пытаются выяснить, что стоит за зловещими экспериментами корпорации Enlightened.

Сюжет аниме-сериала проистекает из мобильной игры Ingress, и развитие истории продолжится в новом проекте Niantic. Осенью, в одно время с Ingress: The Animation, выйдет мобильная игра Ingress Prime. В ней разработчики хотят воплотить идеи Ingress, но теперь с учётом всего, чему научилась команда в процессе работы над Pokémon GO. В частности, студия планирует сделать перезапуск Ingress более доступным и понятным игрокам.

Игромания.ру: последние новости
В Destiny 2 и Onrush начались бесплатные выходные
Геймплей превыше технологий — руководитель id Software о Rage 2 и будущем студии
Разработчик собрал более 100 тысяч долларов на игру для MS-DOS
Комментарии
Читайте также
Бета Fortnite для Android оказалась скамом
Final Fantasy XV — всё, что нужно знать новичку
"Яндекс" ограничил продажи колонки с Алисой
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
Тайны Времени
Поиск предметов
Играть
Рыцарь небес
Ролевые игры
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти
Шутеры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Pillars of Eternity: Definitive Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Rockstar прояснила ситуацию с GTA 6
В PlayStation Store началась грандиозная распродажа
Во что поиграть в 2018 году: 7 игр для ПК, которые нельзя пропустить
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция

Другие новости

Prey: Mooncrash получила первое бесплатное обновление
Назван срок релиза Chasm
Стали известны прототипы ремейка Resident Evil 2
Тим Уиллитс раскрыл секреты Rage 2
На Planet X3 собрали $ 100 тысяч
EA отменила Titanfall Online
Сейчас никто и не вспомнит, но EA совместно с компанией Nexon планировала выпустить Titanfall Online для азиатского рынка.
Darksiders III на Xbox One оказался в дешевом сборнике
"Яндекс" ограничил продажи колонки с Алисой
Компания «Яндекс» в своём Telegram-канале анонсировала начало продаж умной колонки с голосовым помощником по имени Алиса. Сообщается, что первая партия будет доступна с завтрашнего дня, 10 июля.