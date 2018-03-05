Обновление Codename: Railjack преобразит Warframe

Создатели Warframe во время ежегодной встречи с поклонниками Tennocon не только представили Switch-версию своего кооперативного боевика, но и рассказали о будущем проекта в целом. Самым интересным стало обновление под названием Codename: Railjack.

В новом режиме отряду игроков предстоит совместно управлять межгалактическим судном — нечто подобное в начале года показали создатели Sea of Thieves. Кто-то отвечает за пилотирование и маневрирование, кто-то находится на турелях, а кто-то помогает союзникам иначе, например, отвечая за ремонт. Как и в FTL, пользователям предстоит выбирать, на что перенаправлять энергию корабля: щиты, двигатели или, например, мощность оружия.

Более того, противники могут вывести какую-то систему судна из строя. Во время презентации на корабле отказало жизнеобеспечение, поэтому в срочном порядке пришлось заняться решением возникшей проблемы. Схожая напасть может произойти и на корабле неприятелей.

Несмотря на то, что судно общее для всего отряда, каждый боец может надеть специальные миниатюрные двигатели в виде крыльев и отправиться исследовать близлежащую местность в одиночку. Таким образом, можно, например, проникнуть на вражеский корабль, начав саботаж изнутри, пока остальные игроки продолжают прессинговать его с основного судна.

Более того, кто-то из союзников может перейти в так называемый «Режим командующего», содействуя напарнику в горящей точке, взламывая различные системы вражеского корабля вроде турелей или получая доступ к шлюзам.

По словам творческого руководителя Warframe Стива Синклера, у космического судна будет отдельная шкала прогрессии, а геймеры смогут улучшить и модифицировать его. Вдобавок, как и у Варфреймов, корабли могут использовать ультимативную способность, которая выпускает «смертельный лепесток» ракет, уничтожающих всё в радиусе поражения.

У Codename: Railjack нет даты релиза, но, скорее всего, релиз состоится только в следующем году — после выхода обновления Fortuna, которое добавит новую локацию для исследования (Венеру) и ховерборд.