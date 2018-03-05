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"Яндекс" ограничил продажи колонки с Алисой

Игромания.ру
2 часа назад
"Яндекс" ограничил продажи колонки с Алисой
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Компания «Яндекс» в своём Telegram-канале анонсировала начало продаж умной колонки с голосовым помощником по имени Алиса. Сообщается, что первая партия будет доступна с завтрашнего дня, 10 июля. Купить новинку можно исключительно в Магазине и музее Яндекса в офисе компании с 10:00. Самое интересное, что пока можно будет приобрести не более двух устройств за раз.

Точная цена пока не указана, однако ранее говорилось, что она составит 9900 рублей. В качестве бонуса в стоимость включена подписка на три месяца на «Амедиатеку», на два месяца на ivi и 12 месяцев — на «Яндекс.Музыку» и «Кинопоиск».

В «Яндексе» уточнили, что колонка умеет воспроизводить музыку, находить видео и показывать его на телевизоре. А голосовой помощник можно попросить завести будильник или рассказать сказку на ночь.

Отдельно отмечается, что устройство оснастили семью микрофонами, так что Алиса «услышит» команду из любой точки комнаты. Однако их можно отключить одной кнопкой, чтобы колонка не «слила» информацию, как это делает Alexa.

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