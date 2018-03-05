Детали дополнения к Hearthstone утекли в сеть

В сеть утекли подробности нового дополнения к Hearthstone, The Boomsday Project, которое выйдет 7 августа. В аддоне, чье название можно вольно перевести как «Проект Бумного Дня», разработчики вернутся к теме гоблинов и их механизированных творений.

Публика узнала о дополнении в результате утечки, когда сайт The Boomsday Project неожиданно стал доступен. Хотя страницу закрыли, ушлые журналисты с DotEsports утянули оттуда изображения карт и заглавную картинку.

То, что анонс состоялся преждевременно, можно понять из официального «твиттера» Hearthstone, который лишь намекает не тематику аддона. Видео про The Boomsday Project до сих пор есть на YouTube, правда с доступом по ссылке. Оттуда стала известна особенность дополнения — Магнетизм: обладающие ею карты не обязательно разыгрывать — иногда выгоднее слить их. Тогда к одному с механизму прибавляются характеристики другого.

Первую порцию карт покажут в прямой трансляции, что намечена на 23 июля 20:00 по МСК. После стрима фанатам Hearthstone будет проще решить, стоит ли дополнение того, чтобы предзаказать не обычный, а элитный комплект, куда входят: 80 паков с картами, новый облик Чернокнижника, рубашка из The Boomsday Project, а также случайная золотая «легендарка». Стандартный набор предлагает почти то же самое, но дает лишь 50 паков и не содержит классового образа.

кадр из игры