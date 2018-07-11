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Появились подробности Earthfall

GameGuru
11 июля 2018
Появились подробности Earthfall
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Разработчики решили ввести микротранзакции

Релиз кооперативного шутера Earthfall состоится уже на этой неделе. В связи с этим, разработчики решили поведать больше информации о будущем игры, после ее релиза. Менеджер сообщества Holospark Колин Мур рассказал, что все будущие дополнения к шутеру будут абсолютно бесплатными. Это значит, что за выход дополнительных уровней, локаций, оружия и прочего платить будет не нужно.

Также создатели игры поведали, что в игре будут микротранзакции.Несмотря на то, что Earthfall не распространяется бесплатно Игроки смогут приобрести косметические эффекты за реальные деньги.

На текущий момент игра находится в раннем доступе в Steam. Релиз намечен на 13 июля на PC, PS4 и Xbox One.

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