Тираж Vampyr превысил 450 000 копий

Средненький результат для средненькой игры

Готическая RPG про лондонского вампира-денди Vampyr разошлась по миру в количестве 450,000 копий с момента своего выхода, состоявшегося 4 июня. В расчет были взяты данные по продажам со всех платформ, на которых вышла игра. В целом, это неплохой результат для подобного проекта.

Исполнительный директор Dontnod Оскар Жильбер уже успел порадоваться цифрам, но сделал это на французском, которым мы владеем на весьма посредственном уровне. Если вкратце: Оскар гордиться и подобный коммерческий успех очень поможет студии в будущем.

«Если современные игры стали похожи на интерактивное кино, то Vampyr — это интерактивный театр. Театр с хорошими актерами, красивыми декорациями, густой атмосферой и непередаваемым ощущением элитарности происходящего действа»