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Magic Leap показал в работе очки дополненной реальности

Популярная механика
9 часов назад
Magic Leap показал в работе очки дополненной реальности
Фото: Популярная механика
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Стартап-компания Magic Leap, получившая около двух миллиардов долларов инвестициями (в том числе от Google), рассекретила разрабатываемую гарнитуру дополненной реальности еще в декабре прошлого года. Теперь же компания поделилась некоторыми подробностями об устройстве в ходе трансляции на платформе Twitch.

В частности, Magic Leap сообщила, что гарнитура One в версии Creator Edition поступит в продажу уже этим летом. Как известно, в комплекте с AR-очками идет вычислительный модуль, который будет находиться на поясе пользователя – теперь же компания раскрыла, что модуль будет оснащен чипом NVIDIA Tegra X2, содержащим три процессора – четырехъядерный ARM A57, двухъядерный Denver 2, а также графический процессор, основанный на архитектуре NVIDIA Pascal, с 256 ядрами CUDA, передает Road to VR.

Кроме того, Magic Leap показала в работе прототип очков – на примере технодемки Dodge (она демонстрирует, в частности, как устройство распознает жесты пользователя).

На данный момент Magic Leap не раскрыл ни точную дату поступления в продажу AR-очков, ни цену. Впрочем, в феврале глава стартапа сообщил, что самая недорогая версия устройства будет стоить примерно как топовый смартфон.

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