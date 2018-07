Magic: The Gathering — обзор «Базового выпуска 2019»

Курьерский дракон доставил в редакцию «Базовый выпуск 2019» для Magic: The Gathering, который получился очень… занятным. Рассказываем в чем заключается его необычность.

Выпуски традиционно посвящены конкретному миру, на специфике которого уже базируется дизайн существ и артефакты — вспомните наш обзор «Доминарии» с ее цельным стилем. Нынешний же сет представляет собой ретроспективу — предысторию глобальной истории мультивселенной, а конкретно событий, приведших к появлению Никола Боласа — дракона, способного перемещаться между мирами и создавать собственные, который играет роль главного злодея в актуальной Magic: The Gathering.

Геймгуру

Впрочем, расширением лора «Базовый выпуск 2019» не ограничивается. В отличие от «Доминарии», он включает существ, вещи и магию из разных концов Мультивселенной. Так что, с одной стороны игровой процесс получился легче из-за отсутствия механик-надстроек, что хорошо для новичков, на которых в первую очередь рассчитан нынешний выпуск. С другой же, игровой процесс остался достаточно сложным и интересным для бывалых игроков из-за серьезно возросшего разнообразия механик.

Причина все в том же Николе Боласе, чьи амбициозные планы могут растягиваться на десятки, а то и сотни лет. Отсюда и невероятное сочетание механик и существ разных эпох и миров. Отсюда и серьезные различия между колодами Planeswalker из «БВ 2019».

Взять, например, «Вивьен со Звериным Луком» с ее колодой — до скрежета зубовного традиционной моно-зеленью с разгоном маны и вызовом могучих существ. Правда, фишка этой колоды заключается не в 26 картах земель против обычных 23, а в самой Вивьен — пополнении Planeswalker-рядов. Мало того, что она просто усиливает призываемых существ, так еще и способна дать массовый «бафф» вкупе с «Пробивным ударом», который сам по себе блокируется с трудом. Памятую, какую в свое время боль вызвал «Тармогойф» при правильной раскормке, колода «Вивьен со Звериным Луком» — это очень больно.

Геймгуру

Колода Аджани, самого крутого каджита (для фаната TES он каджит!) и победителя Боласа, тоже моно, только белая. Правда, не все так просто в кошачьем царстве. Аджани, в отличие от Вивьен, не просто усиливает существ. Он еще и сам усиливается: получает по одной жизни за каждое подконтрольное существо. В итоге, мы получаем жирного кота с очень широкой костью, которого сложно убить. Ситуацию для противника усугубляет ультимативная способность, позволяющая класть Х (количество ваших жизней) жетонов +1/+1 на целевое существо, а также тематические карты, например «Влияние Аджани» и «Соплеменники Аджани».

Первые коты из его стаи по механике напоминают фокус Лилианы с «черными» картами, а вторые… кормите их сметанкой, чешите пузико и тапкам соперника придется худо. «Пастырь гномов», «Вестница Веры», «Рыцарский обет» (из выпуска «Иксалан»), «Мощный прыжок» (из «Амонхета») — в колоде Аджани собрали самые сочные или тактически полезные «белые» карты из разных выпусков. Даже мурчащие из «Тероса» прибежали. Колода Аджани получилась любопытной.

С одной стороны, опять же подобно колоде Вивьен, перед нами традиционный цвет — «белый», основывающийся на обороне. С другой стороны, колоду сбалансировали так, чтобы собрать разношерстный кошатник одновременно с картами для генерации здоровья и призывом летающих существ. Грубо говоря, концептуально перед нами позеленевший «белый», где вы не столько обороняетесь, сколько издеваетесь над противником безостановочным восполнением здоровья вкупе с усилениями. Да, и не забываем про летающих чертей вроде «Среброклювого грифона».

Подробно разбирать оставшихся Planeswalker я не буду, лишь коротко поясню за «Теззерета, Жестокого механика» — больно интересный расклад с этим мастером артефактов. Казалось бы, моно-синяя колода с ее традиционным «играю от обороны и делать в лоб ничего не буду». Казалось бы, привычные «синие» карты для, скажем, возврата вражеских существ в руку. Нюанс в том, что нынешний Теззерет комбинирует бесцветные карты с «синей» магией, придавая им разные интересные свойства.

Геймгуру

Если ограничиться колодой Теззерета в первозданном виде, то получится хорошая колода для контроля с толикой агрессии в виде существ 5/5, но без полноценного раскрытия артефактов. Если же добавить «черных» и «красных» из «Базового выпуска 2019», например позаимствовав карты из колоды Лилианы, то потенциально может получиться очень злая «рука» с полной реализацией «бесцветности» артефактов. Аджани, ищи лоток.

Wizards of the Coast провела хорошую работу над этим паком. Ветеранам будет очень интересно узнать историю появления Никола Боласа, а новички смогут приобщиться разом ко всей истории MTG за счет карт из разных выпусков. Тем более, что в колоде каждого Planeswalker, которая оптимально сбалансирована для вхождения новичка, хватает как простых механик, так и требующих кропотливой отработки. Ну и дизайн Аджани традиционно замурчательный. Ах да, не забываем о том, что даже ничего не понимающим в Magic: The Gathering не стоит бояться. Просто идите в ближайший магазин, где новичкам дарят бесплатные колоды и всему учат. Втянуться легко, расстаться тяжело — мы уже на себе это прочувствовали.