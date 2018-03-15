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HITMAN станет временно бесплатным

Игромания.ру
17 часов назад
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Создатели HITMAN из датской студии IO Interactive объявили об очередной акции — с завтрашнего дня пользователи PS4, Xbox One и РС в рамках «Летнего набора» смогут совершенно бесплатно получить третий эпизод симулятора скрытного убийцы.

Местом действия этого эпизода стал солнечный Марракеш. Там Агенту 47 предстоит устранить две цели: шведского банкира Клауса Страндберга и марокканского генерала Реза Зайдана. При этом во время выполнения задачи по улицам города будут проходить протесты.

До какого числа продлится раздача «Летнего набора», пока не известно, однако релиз продолжения HITMAN состоится уже 13 ноября на PS4, Xbox One и РС. Скорее всего, осенью и зимой игроки смогут закончить сборку конструктора из бесплатных эпизодов первого сезона стелс-боевика.

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