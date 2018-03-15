Создатели Sonic Mania Plus высмеяли ААА-игры

Компания SEGA выпустила новый рекламный ролик выходящей завтра Sonic Mania Plus — улучшенной версии прошлогоднего платформера.

В видео японский издатель высмеял современные рекламные трюки, которые применяют различные разработчики, ведь, как известно, чем больше пользователь потратит на игру, тем лучше она окажется. Именно это утверждает продавец-консультант, который хочет продать очередной непримечательный шутер для «хардкорных геймеров» за $60 с микротранзакциями.

Однако посетителя магазина привлекла именно Sonic Mania Plus: её красочная обложка, оценки журналистов («самая высокооценённая игра про Соника за последние 15 лет!») и стоимость — всего $30.

Релиз обновлённой версии платформера состоится завтра на PS4, Xbox One, Switch и РС. Часть нового контента обладатели Sonic Mania получат бесплатно, а часть — в рамках платного дополнения.