Введите название или жанр игры

Создатели Sonic Mania Plus высмеяли ААА-игры

Игромания.ру
2 часа назад
Создатели Sonic Mania Plus высмеяли ААА-игры
Комментарии

Компания SEGA выпустила новый рекламный ролик выходящей завтра Sonic Mania Plus — улучшенной версии прошлогоднего платформера.

В видео японский издатель высмеял современные рекламные трюки, которые применяют различные разработчики, ведь, как известно, чем больше пользователь потратит на игру, тем лучше она окажется. Именно это утверждает продавец-консультант, который хочет продать очередной непримечательный шутер для «хардкорных геймеров» за $60 с микротранзакциями.

Однако посетителя магазина привлекла именно Sonic Mania Plus: её красочная обложка, оценки журналистов («самая высокооценённая игра про Соника за последние 15 лет!») и стоимость — всего $30.

Релиз обновлённой версии платформера состоится завтра на PS4, Xbox One, Switch и РС. Часть нового контента обладатели Sonic Mania получат бесплатно, а часть — в рамках платного дополнения.

Игромания.ру: последние новости
Far Cry 5 начнёт побег с Марса 17 июля (Обновлено)
Разработчики шутера GTFO показали новых врагов-теней в действии
С завтрашнего дня третий эпизод HITMAN станет временно бесплатным
Читайте также
Прекрасный косплей Drow Ranger из Dota 2
Бета Fortnite для Android оказалась скамом
Fortnite — ламы с припасами для PvP и новые задания для PvE
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
Тайны Времени
Поиск предметов
Играть
Рыцарь небес
Ролевые игры
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти
Шутеры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Pillars of Eternity: Definitive Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Три россиянина попали в символическую сборную ЧМ FIFA 18
Во что поиграть в 2018 году: 7 игр для ПК, которые нельзя пропустить
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция
Rockstar прояснила ситуацию с GTA 6

Другие новости

В Dota 2 исправили баг с ловушками Templar Assassin
На карте Sanhok в PUBG появится новый автомобиль
Fortnite Summer Skirmish обернулся катастрофой
HITMAN станет временно бесплатным
The Final Tribe исключила Pablo
Представлена Fallout Atlanta
У нас хорошие новости для фанатов New Vegas: умельцы представили для игры массивную модификацию Fallout Atlanta.
Разработчики GTFO показали новых врагов-теней
Roll7 готовит Not a Hero: Super Snazzy Edition
Издательство Devolver Digital сообщило о том, что команда Roll7, работавшая над аркадой про изувеченных скейтбордистов OlliOlli, готовит для консоли Nintendo Switch пиксельный экшен с перекатами и укрытиями Not a Hero…