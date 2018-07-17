Введите название или жанр игры

Gene Rain выйдет на Западе

Игромания.ру
17 июля 2018
Комментарии

Deeli Network объявила, что шутер Gene Rain выберется за пределы родного Китая и выйдет на PC, Xbox One и PS4 до конца 2018 года. Новый трейлер готовит игроков к научно-фантастическому приключению.

Место действия — 2089 год. Человечество подверглось мутациям из-за распылённого в воздухе вещества, которое распространилось благодаря ветру и дождям. Главный герой — один из членов отряда Death Squad, который стремится прекратить мутации и оставить «генный дождь». Всё из-за особенностей загадочного вещества, которое наделяет новыми способностями одних и убивает других.

Разработчики обещают, что каждый противник в Gene Rain будет уникальным благодаря искусственному интеллекту с настраиваемыми параметрами. Оружие можно модифицировать, а для успешного прохождения потребуется использовать каждого доступного персонажа.

Китайское отделение IGN уже опробовало Gene Rain в июне, выставив оценку «7 из 10».

Игромания.ру: последние новости
Сюжет Resident Evil 2 в готовящемся ремейке станет глубже и проработаннее
Sega показала вступительный ролик Valkyria Chronicles 4
The Culling 2 закрывается, разработчики возвращают деньги
Комментарии
Читайте также
Fortnite — ламы с припасами для PvP и новые задания для PvE
Rockstar прояснила ситуацию с GTA 6
Игроки Лиги Легенд решат судьбу Тимо
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
Тайны Времени
Поиск предметов
Играть
Рыцарь небес
Ролевые игры
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти
Шутеры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Pillars of Eternity: Definitive Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Три россиянина попали в символическую сборную ЧМ FIFA 18
Во что поиграть в 2018 году: 7 игр для ПК, которые нельзя пропустить
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция
Прекрасный косплей Drow Ranger из Dota 2

Другие новости

Разработчики Just Cause 4 рассказали о движке игры
В GTA 5 теперь можно сыграть за Халка
The Culling 2 удалят с магазинов
Создатели Horizon: Zero Dawn переезжают в Амстердам
В Dota 2 обнаружили новый список изменений
The Universim: в августе станем богами
Студия Crytivo Games готовится выпустить свой планетостроительный менеджер The Universim, в котором нам позволят стать богом.
Middle-earth: Shadow of War обзавелась демоверсией
Новый трейлер Valkyria Chronicles 4 уже в Сети
Sega продемонстрировала новый трейлер Valkyria Chronicles 4. Это вступительный ролик, который геймеры увидят, впервые запустив игру. Он демонстрирует основных персонажей, некоторые кат-сцены и просто эффектные кадры.