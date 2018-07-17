Gene Rain выйдет на Западе

Deeli Network объявила, что шутер Gene Rain выберется за пределы родного Китая и выйдет на PC, Xbox One и PS4 до конца 2018 года. Новый трейлер готовит игроков к научно-фантастическому приключению.

Место действия — 2089 год. Человечество подверглось мутациям из-за распылённого в воздухе вещества, которое распространилось благодаря ветру и дождям. Главный герой — один из членов отряда Death Squad, который стремится прекратить мутации и оставить «генный дождь». Всё из-за особенностей загадочного вещества, которое наделяет новыми способностями одних и убивает других.

Разработчики обещают, что каждый противник в Gene Rain будет уникальным благодаря искусственному интеллекту с настраиваемыми параметрами. Оружие можно модифицировать, а для успешного прохождения потребуется использовать каждого доступного персонажа.

Китайское отделение IGN уже опробовало Gene Rain в июне, выставив оценку «7 из 10».