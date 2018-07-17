Вышла новая версия мода The Witcher 3 Redux

Автор модификации The Witcher 3 Redux выпустил её новую версию под номером 1.4. Основные изменения снова затронули боевую систему.

Благодаря Redux 1.4 Цири получила возможность проводить контратаки. Их теперь вообще можно выполнять сразу после парирования. Кроме этого, версия 1.4 снова убирает ошибки в системе свободного прицеливания и вводит некоторые изменения в баланс симуляции выживания, придуманной автором Redux.

Эта модификация — одна из известнейших на просторах NexusMods и среди поклонников The Witcher 3 в частности. Изначально планировалось всего-лишь изменить наносимый персонажами урон, но позже мод оброс и другими особенностями, включая улучшенную боевую систему.