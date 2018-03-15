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Пользовательские матчи PUBG могут стать платными

Игромания.ру
43 минуты назад
Пользовательские матчи PUBG могут стать платными
Фото: Игромания.ру
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Одним из самых желанных режимов PlayerUnknown's Battlegrounds были пользовательские матчи. Геймеры хотели лично собирать сервера, приглашая своих друзей для проведения масштабной королевской битвы. Также подобная возможность пригодилась бы для проведения небольших турниров.

Просьбы поклонников наконец-то были услышаны. Сегодня создатели шутера запустили открытую бету пользовательских матчей на тестовых серверах. Однако есть сразу несколько условий.

Во-первых, в рамках тестирования пользователи не смогут создать свыше 10 тысяч матчей, которые будут проводиться одновременно. Превышение значения может привести к дестабилизации работы сервисов PUBG.

Во-вторых, создатели проекта со временем могут ввести плату за создание пользовательских матчей. По словам представителя PUBG Corp., если ввести эту возможность для всех обладателей шутера, то предстоит тратить баснословные средства на поддержание инфраструктуры. Во избежание ненужных трат, разработчики могут попросту брать плату за использование пользовательских игр. В общем-то, подобную практику уже давно применяет EA в Battlefield.

Сейчас PUBG Corp. хочет услышать отзывы геймеров о новой возможности и отталкиваться уже от этого, занимаясь дальнейшим развитием свежей функции.

В пользовательских матчах сейчас можно настраивать практически любой аспект игры — от поведения сужающегося круга и появления предметов до снаряжения бойцов на момент начала битвы. Также игроки могут создавать как приватные, так и публичные матчи во всех четырёх режимах: классическом, зомби, «Войне» или киберспортивном.

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