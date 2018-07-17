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Появился ролик о новых персонажах Ascendant One

MMO13
17 июля 2018
Появился ролик о новых персонажах Ascendant One
Фото: MMO13
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На официальном YouTube-канале devCAT Studio появился достаточно любопытный ролик, посвященный грядущей MOBA Ascendant One, ранее известной как Project A1. В нем мы можем увидеть нескольких персонажей, которые будут доступны в игре. Среди них лучница Артемида, кентавр Хирон, внезапно ставший роботом, а также Ясон, променявший щит и копье на огромный пулемет. Напомним, что в данной игре разработчики пытаются собрать известных персонажей из древней мифологии. Однако в отличие от SMITE, здесь они предстанут перед нами в совершенно ином виде.

Напомним, что старт раннего доступа Ascendant One запланирован на вторую половину 2018 года, но пока что только в Южной Корее. Про выход на западном рынке ничего неизвестно.

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