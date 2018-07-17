Появился ролик о новых персонажах Ascendant One

На официальном YouTube-канале devCAT Studio появился достаточно любопытный ролик, посвященный грядущей MOBA Ascendant One, ранее известной как Project A1. В нем мы можем увидеть нескольких персонажей, которые будут доступны в игре. Среди них лучница Артемида, кентавр Хирон, внезапно ставший роботом, а также Ясон, променявший щит и копье на огромный пулемет. Напомним, что в данной игре разработчики пытаются собрать известных персонажей из древней мифологии. Однако в отличие от SMITE, здесь они предстанут перед нами в совершенно ином виде.

Напомним, что старт раннего доступа Ascendant One запланирован на вторую половину 2018 года, но пока что только в Южной Корее. Про выход на западном рынке ничего неизвестно.