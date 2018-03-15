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Redeemer выходит на консолях

Игромания.ру
20 часов назад
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Воинственный монах Василий, герой боевика Redeemer, возвращается, и собирается на этот раз впечатлить своей жестокостью владельцев консолей. В августе на PS4, Xbox One и Nintendo Switch состоится релиз издания Redeemer: Enhanced Edition.

Уже знакомая приверженцам РС игра станет ещё лучше, чем прежде. По просьбам игроков в ней появятся классы (монах и солдат) и локальный кооператив. Разработчики из российской студии Sobaka дополнительно улучшили баланс на некоторых уровнях и внесли некоторые другие изменения к лучшему.

Пока что издательство «Бука» не сообщает, увидят ли обновлённую версию РС-игроки. Но они по крайней мере могут посмотреть трейлер с суровым Василием.

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