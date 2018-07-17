Хомяк Хэммонд вступит в отряд Overwatch через неделю

Создатели Overwatch официально подтвердили, что Хэммонд прошёл все испытания в рамках открытого тестирования на РС и готов стать 28 героем ростера командного шутера — хомяк ворвётся в бой на всех платформах ровно через неделю, 24 июля.

Героя представили не так давно — в конце июня. Он был одним из экспериментов на лунной колонии «Горизонт», однако ему вместе с гориллой Уинстоном удалось сбежать из заключения. Благодаря своему интеллекту хомяк смог создать из мусора и различных компонентов не просто смертоносный мех, но и базовый искусственный интеллект, который помогает малышу общаться с окружающими персонажами.