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У Two Point Hospital появилась дата релиза

Игромания.ру
3 часа назад
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Издательство SEGA и студия Two Point наконец объявили дату релиза своего больничного симулятора Two Point Hospital. Поклонники классической Theme Hospital, которые давно надеялись получить современный ремейк, возможно, встретятся со своим счастьем 30 августа.

Совсем скоро начнётся приём предварительных заказов игры в Steam со скидкой 10%. Пока что неизвестно, во сколько оценили игру издатели и разработчики.

Симулятор Two Point Hospital позволит игрокам открыть, оборудовать и развивать собственную больницу, и не одну. Ежедневно на приём приходят сотни пациентов с самыми экзотическими заболеваниями, с которыми приходится справляться не менее экзотическими методами. А в основе геймплея лежит хорошо знакомый экономический менеджмент: больница должна приносить прибыль или её придётся закрыть.

Я заметил, что в одной больнице очень низкий уровень чистоты. Сначала подумал, что забыл купить какое-нибудь оборудование, но потом обнаружил, что в туалетах попросту не было раковин, и все ходили с грязными руками. Даже такие мелочи влияют на ваших пациентов, а как следствие — на доходность учреждения!
Превью Two Point Hospital
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Two Point Hospital
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