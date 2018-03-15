Новый трейлер Valkyria Chronicles 4 уже в Сети

Sega продемонстрировала новый трейлер Valkyria Chronicles 4. Это вступительный ролик, который геймеры увидят, впервые запустив игру. Он демонстрирует основных персонажей, некоторые кат-сцены и просто эффектные кадры.
Главный герой Valkyria Chronicles 4 — Клод Уоллес, командующий Отрядом Е Атлантической Федерации. Разработчики готовят обновлённую тактическую пошаговую систему BLiTZ и знакомый поклонникам «акварельный стиль». За графику отвечает усовершенствованный движок CANVAS.
Релиз Valkyria Chronicles 4 состоится 25 сентября на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.