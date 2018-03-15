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Новый трейлер Valkyria Chronicles 4 уже в Сети

Игромания.ру
2 часа назад
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Sega продемонстрировала новый трейлер Valkyria Chronicles 4. Это вступительный ролик, который геймеры увидят, впервые запустив игру. Он демонстрирует основных персонажей, некоторые кат-сцены и просто эффектные кадры.

Главный герой Valkyria Chronicles 4 — Клод Уоллес, командующий Отрядом Е Атлантической Федерации. Разработчики готовят обновлённую тактическую пошаговую систему BLiTZ и знакомый поклонникам «акварельный стиль». За графику отвечает усовершенствованный движок CANVAS.

Релиз Valkyria Chronicles 4 состоится 25 сентября на PC, Xbox One, PS4 и Nintendo Switch.

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Valkyria Chronicles 4
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