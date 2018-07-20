Список персонажей SoulCalibur 6 пополнил Вольдо

В Сети появился новый трейлер SoulCalibur 6, посвящённый Вольдо. Он пополнил список персонажей, которые будут доступны в день релиза игры.

Вольдо — бандит из Италии. Когда-то он охранял сокровища оружейного магната Верчи на необитаемом острове, убивая каждого, кто на них позарится. Однако Вольдо пробыл на острове так долго, что ослеп и обезумел. Его боевой стиль — один из самых странных. Акробатические прыжки, перекатывания, удары животом и спиной для Вольдо — обычное дело.

Bandai Namco готовит минимум 22 игровых персонажа, пока разработчики показали только 15. Релиз SoulCalibur 6 состоится 19 октября на PC, Xbox One и PS4.