Руководство Rambler Group перешло к управляющему комитету

Управление Rambler Group перешло к управляющему комитету, в который вошли владелец холдинга Александр Мамут и топ-менеджеры холдинга, сообщила пресс-служба Rambler Group. Исполнявший должность гендиректора холдинга Роман Линин покидает Rambler Group.

«Управление Rambler Group переходит к вновь сформированному Управляющего комитету, в который вошли Александр Мамут, Надежда Ермакова, Рафаэль Абрамян и Екатерина Лапшина. Комитет будет осуществлять координацию ключевых бизнес направлений компании с целью реализации запланированной стратегии интеграции и развития группы», — говорится в сообщении. Комитет будет напрямую взаимодействовать с основными подразделениями холдинга.

«Генеральный директор Роман Линин покидает Rambler Group. Компания благодарит Романа за успешное объединение кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" в единую сеть», — отмечает Rambler Group.

Также холдинг объявил о назначении Алексея Васясина исполнительным директором, отвечающим за управление объединенными киносетями «Синема Парк» и «Формула кино». Последние два года он возглавлял сервис «Рамблер/касса», а до этого работал в сети кинотеатров «Каро» и «Кронверк Синема».