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Героем Polygod станет однорукий убийца

Игромания.ру
1 час назад
Героем Polygod станет однорукий убийца
Фото: Игромания.ру
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Независимая студия Krafted Games анонсировала минималистичный шутер Polygod. Разработчики уверяют, что в своём дебютном проекте объединят дух Quake со сложностью The Binding of Isaac, и полюбить шутер должны хардкорные игроки и спидраннеры, поскольку лишь самые умелые смогут пройти испытания богов.

Главный герой игры — безликий легендарный однорукий убийца, вооружённый фантастическим пистолетом. Ему надо пройти семь случайно генерируемых уровней со всё возрастающей сложностью. После сражений с ордами миньонов на каждом уровне его ждёт сложный бой с боссом, Святым чемпионом.

На уровнях расположены алтари, на которых за собранные души поверженных врагов убийца может получить благословение. Разные благословения объединяются и комбинируются, благодаря чему герой обретает особые эффекты. Но у каждого эффекта есть последствия, так что придётся применить стратегическое мышление, чтобы выдержать испытания. Ведь умереть здесь можно лишь раз, после этого придётся начинать сначала.

Polygod выйдет на PC, Xbox One и Nintendo Switch 13 октября. При этом бесплатные копии игры могут получить поклонники The Binding of Isaac и The Binding of Isaac: Rebirth, если внесут в особую форму данные о добытых в играх достижениях.

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