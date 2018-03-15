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Capcom показала коллекционное издание Resident Evil 2

GameGuru
43 минуты назад
Capcom показала коллекционное издание Resident Evil 2
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Компания Capcom на проходящей в настоящий момент выставке Comic-Con San-Diego показала состав коллекционного издания ремейка Resident Evil 2.

Поклонники серии смогут приобрести все предметы за 199 долларов. Покупка включает в себя фигурку Леона ростом 30 сантиметров, 32-х страничный артбук, плакат с планом здания полицейского участка и коллекционную коробку в виде хранилища RPD.

Помимо прочего, коллекционное издание даст возможность загрузить саму игру, а также ee Deluxe издание, где будут доступны соответствующие дополнения. Еще в нем можно сменить саундтрек на старый, облачить Леона и Клэр в различные скины и воспользоваться пистолетом «Грань Самурая». Код для загрузки официального саундтрека прилагается.

Релиз Resident Evil 2 намечен на 25 января для консолей PS4 и Xbox One, а также для PC.

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