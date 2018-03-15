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В «Доте» выпустили второй Collector's Cache

CyberSport.ru
1 час назад
В «Доте» выпустили второй Collector's Cache
Фото: CyberSport.ru
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Разработчики Dota 2 начали продавать Collector's Cache II к The International 2018. Он стоит $2. Приобрести сундук могут только владельцы Боевого пропуска.

В «Доту» добавили 14 наборов одежды. 11 из них выпадают с равной вероятностью, оставшиеся — с меньшей. Реже всего можно достать сет на Enigma, и только его можно свободно передавать.

Стандартные сеты:

сайберспорт

Редкий сет на Underlord:

сайберспорт

Очень редкий сет на Night Stalker:

сайберспорт

Ультраредкий сет на Enigma:

сайберспорт

Игроки, которые откроют 11 Collector's Cache II, поднимут Боевой пропуск на 21 уровень. Каждый набор можно один раз передать или переработать в 2 тыс. очков. 25% трат идут в призовой фонд The International 2018.

Valve добавляет вторую сокровищницу за неделю. 18 июля в Dota 2 включили сундук с пятью предметами из компендиумов прошлых лет. Он доступен на 615 уровне Боевого пропуска.

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