Демоверсия PES 2019 выйдет в августе

Konami незадолго до релиза новой части своего знаменитого футбольного симулятора выпустит бесплатную демоверсию игры. На PC, PlayStation 4 и Xbox One ознакомительный вариант PES 2019 появится 8 августа. А полноценный релиз состоится 30 августа.

игромания

В бесплатной версии будут доступны два стадиона: «Камп Ноу», домашняя арена «Барселоны», и «Фельтинс-Арена» футбольного клуба «Шальке 04». Игроки смогут возглавить десять команд, включая «Ливерпуль», «Барселону», миланский «Интер», сборные Франции и Аргентины. Что касается режимов, то знакомиться с PES 2019 предложат с помощью товарищеских матчей, быстрых матчей и оффлайнового кооператива.

В новой части у футболистов появится усталость, которая постепенно накапливается и влияет на их эффективность. Что касается графической части, то на всех платформах игра будет поддерживать 4K HDR и реальное дневное и вечернее освещение. Впрочем, благодаря оптимизации движка системные требования PES 2019 не особо изменились по сравнению с PES 2018.