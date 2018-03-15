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Демоверсия PES 2019 выйдет в августе

Игромания.ру
22 часа назад
Демоверсия PES 2019 выйдет в августе
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Konami незадолго до релиза новой части своего знаменитого футбольного симулятора выпустит бесплатную демоверсию игры. На PC, PlayStation 4 и Xbox One ознакомительный вариант PES 2019 появится 8 августа. А полноценный релиз состоится 30 августа.

игромания

В бесплатной версии будут доступны два стадиона: «Камп Ноу», домашняя арена «Барселоны», и «Фельтинс-Арена» футбольного клуба «Шальке 04». Игроки смогут возглавить десять команд, включая «Ливерпуль», «Барселону», миланский «Интер», сборные Франции и Аргентины. Что касается режимов, то знакомиться с PES 2019 предложат с помощью товарищеских матчей, быстрых матчей и оффлайнового кооператива.

В новой части у футболистов появится усталость, которая постепенно накапливается и влияет на их эффективность. Что касается графической части, то на всех платформах игра будет поддерживать 4K HDR и реальное дневное и вечернее освещение. Впрочем, благодаря оптимизации движка системные требования PES 2019 не особо изменились по сравнению с PES 2018.

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