В сеть утекли новые сведения об Artifact

Тайский комментатор Dota 2 Трипхоб Xyclopz Тьянгтронг опубликовал новые данные об Artifact в тайском сообществе игры в Facebook. Он поделился скриншотом из игры, а также ответил на вопросы подписчиков паблика. Позже он удалил сообщение в группе.

Скриншот из меню создания колоды:

Reddit.com

Ответы на вопросы подписчиков:

Новых героев будет много. Имена некоторых из них — Ogre Bruiser, Mazzie, Kannah. Kannah сильна в поздней стадии;

в первые 2-3 дня всё не сразу понятно, но когда разберёшься, то играть становится интересно;

еженедельно проходят турниры для балансировки игры. Победитель получает $100. В игре есть режим Gauntlet Mode, где игроки собирают колоды для игры один на один;

бета-теста, вероятно, не будет;

колоды можно собрать из любого количества цветов. Но тогда будет сложнее играть, так как для использования заклинаний герой и способность должны быть одного цвета;

цена игры неизвестна, но Xyclopz советует подкопить деньги — может быть они пригодятся для покупки паков карт;

В Artifact будет 3-4 типа карт разной редкости.

Artifact — карточная игра от Valve, которую анонсировали на The International 2017. Игра выйдет в конце 2018 года на ПК и в середине 2019 года на Android и iOS. В августе 2017 года в твиттере Steam Database появился первый скриншот из игры, однако позже выяснилось, что он ненастоящий. Artifact будет распространяться платно.