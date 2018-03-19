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Характеристики Intel Core i9 стали известны до анонса

Игромания.ру
21 час назад
Характеристики Intel Core i9 стали известны до анонса
Фото: Игромания.ру
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Инсайдеры в очередной раз показали себя с лучшей стороны и опубликовали подробные характеристики и предполагаемую цену процессоров Intel Core i9.

Судя по данным издания Wccftech, «синий гигант» готовит сразу три новых процессора Core i9 с индексом «K». Наиболее мощный среди них восьмиядерный (и шестнадцатипоточный) Intel Core i9-9900K с максимальной частотой 4,7 ГГц на всех ядрах. Базовая составляет 3,6 ГГц, максимальная для четырёх ядер — 4,8 ГГц, а для двух — до 5 ГГц. Чип получит 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и графику UHD 620.

igromania.ru

Второй процессор — Core i7-9700K. Он тоже получит 8 ядер и 8 потоков (гипертрейдинга не будет). Ранее предполагалось, что его изготовят по формуле «6 ядер/12 потоков». Частотная формула чипа составит 3,6 ГГц в базовом варианте и до 4,6 ГГц на всех ядрах в разгоне. Кэш L3 составит 12 МБ.

Наконец, Intel Core i5-9600K располагает шестью ядрами и шестью потоками. Базовая частота CPU — 3,7 ГГц, максимальная для всех ядер — 4,3 ГГц.

Интересно, что новинки, как утверждается, получат теплопакет не более 95 Вт, что позволит им работать в любых условиях даже при наличии дешёвой системы охлаждения. Стоимость флагманской модели составит 450 долларов, Core i7-9700K оценивается в 350 долларов, а Core i5-9600K — в 250 долларов.

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