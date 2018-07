Голографические дисплеи стали ближе к реальности

Голографические технологии пока остаются по большей части мечтами. Учёные ещё не научились проецировать на воздух полноценные трёхмерные изображения, а использования различных взвесей, дыма и прочего — явно недостаточно для качественной картинки. Однако работа в этом направлении идёт.

Стартап Looking Glass, который представил HoloPlayer One в прошлом году, вернулся с более доработанным продуктом под названием The Looking Glass. Деньги на него собирают на Kickstarter.

Новая технология используют уже отработанную систему из линзы особой формы и программного обеспечения, которое формирует картинку. Всё это вкупе создаёт голографический эффект и позволяет видеть различные части объекта в зависимости от угла зрения. По сути, речь идёт не столько о принципиально новой разработке, сколько о масштабировании существующей. К слову, нужная сумма на краудфандинговой площадке почти собрана, а впереди ещё 30 дней.

Как сообщается, устройство рассчитано на разработчиков и дизайнеров игр. Для управления можно использовать контроллер Leap Motion, Joy-Con от консоли Nintendo или другие устройства. При этом «голографический экран» требует довольно мощного железа. Разработчики рекомендуют использовать конфигурацию на базе процессора Intel Core i5 с 4 ГБ ОЗУ и видеокартой Nvidia GTX 1060.

Новинка появится на рынке в двух версиях: 8,9-дюймовая модель за 600 долларов и 15,9-дюймовая за 3000 долларов. Отправка ожидается не раньше декабря.