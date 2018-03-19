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Анонсирована VR-версия Hellblade для PC

Игромания.ру
2 часа назад
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Ninja Theory сделала неожиданный анонс — уже 31 июля на PC появится VR-версия Hellblade. При этом она будет абсолютно бесплатной для всех обладателей оригинала в Steam.

Разработчики решили не брать дополнительную плату, так как изначально делали VR-версию из любопытства, ради эксперимента. В процессе Ninja Theory пришлось пойти на массу компромиссов в графическом плане, а также настроить передвижение героини и камеру таким образом, чтобы никто не чувствовал головокружения или тошноты. Спустя два года работа над VR-версией наконец-то завершена.

Hellblade VR Edition содержит полное приключение, доступное в оригинале, и несколько бонусных экспериментальных режимов, о которых Ninja Theory пока умалчивает.

Но придётся приготовить серьёзный персональный компьютер, так как видеокарта GTX 1080 — минимальное требование.

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