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Власти Болгарии арестовали хакера, который ответственен за взлом Denuvo

Игромания.ру
26 июля 2018
Власти Болгарии арестовали хакера, который ответственен за взлом Denuvo
Фото: Игромания.ру
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В течение последних 24 часов вокруг одного из самых успешных хакеров антипиратской защиты Denuvo Voksi разгорелось настоящее событие. Сначала пользователи заметили, что он не выходил на связь больше 24 часов, а портал релиз-группы REVOLT, которую и возглавляет взломщик, теперь перенаправляет на сайт МВД Болгарии.

Вскоре хакеру удалось выйти на связь, рассказав о случившемся. Оказалось, что власти Болгарии, где он и проживает, начали расследование его подпольной деятельности после иска юристов Denuvo. Правоохранительные органы конфисковали персональный компьютер и сервер Voksi, после чего ему пришлось дать показания в участке.

Сразу же после этого молодой человек связался с сотрудниками Denuvo, попросив урегулировать конфликт мирным путём, однако создатели антипиратской защиты ничего не пообещали, лишь сказав, что последнее слово за прокурором. Сейчас хакер ищет хорошего адвоката, который поможет ему в судебном процессе

К сожалению, я больше не смогу продолжать свою деятельность. Я занимался этим ради вас и из-за надменного антипиратского ПО в современных играх, которого там не должно быть в принципе. Кто знает, может быть, кто-то продолжит моё дело.

Voksi

Skull & Bones (2019)

Чуть позже с собственным заявлением выступила компания по защите цифрового контента Irdeto, в состав которой входит Denuvo. Фирма подтвердила, что 21-летнего хакера из небольшого болгарского города Димитровграда арестовала полиция в связи с предположительной ответственностью за взлом антипиратской защиты в ряде игр, включая Tekken 7, Total War Saga: Thrones of Britannia, Injustice 2 и Prey: Mooncrash.

Сначала компания провела внутреннее расследование деятельности молодого взломщика, после чего передала результаты работы болгарскому отряду по расследованию киберпреступлений, что вылилось в недавнюю облаву на квартиру хакера.

Пиратство — это угроза, плотно укрепившаяся в игровой индустрии. Мы сосредоточены на защите продукции издателей и прекращении деятельности хакеров в игровой среде ради личной наживы за счёт других геймеров.

Оперативные меры, предпринятые полицией Болгарии по данному случаю, показывают эффективность сотрудничества представителей власти и технологических компаний. Пиратство — серьёзное правонарушение, за которым следуют серьёзные последствия.

Марк Малреди, вице-президент Irdeto

На прошлой неделе болгарский хакер сообщил, что из-за небрежного внедрения новой версии Denuvo в Sonic Mania Plus на РС игроки столкнулись со множеством проблем, которые до этого не возникали в обычной Sonic Mania.

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Total War Saga, Injustice 2, Tekken 7, Skull & Bones
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