Выпущена последняя предрелизная версия Android P

Разработчики из Google выпустили четвёртую и последнюю бета-версию Android P. Также это пятая версия для разработчиков и, похоже, именно она появится в качестве конечного результата. В компании отмечают, что Beta 4 выступает, по сути, релиз-кандидатом.

В новой ОС предлагается множество новых функций, в том числе поддержка жестового управления, нескольких камер и вырезов на дисплеях. Интересно, что обновление получат не только фирменные устройства Pixel. В ближайшие дни или недели Sony, HMD, Oppo, Xiaomi, Vivo и другие производители намерены выпустить свои сборки, а Essential уже «выкатила» обновление Beta 4.

При этом точная дата выхода релизной версии до сих пор не названа. В «корпорации добра» говорят о третьем квартале, то есть в любой день, начиная с сегодняшнего и до конца сентября. Впрочем, скорее всего компания представит обновление в конце августа по аналогии с Android 8 Oreo. Её выпустили, как известно, 21 августа 2017 года.

Что касается обновлений в последней бете Android P, то они сугубо косметические. Например, добавили новый значок auto-rotate на экране, а в панели поиска Google на главном экране больше нет иконки микрофона. Возможно, «под капотом» изменений больше.