Xiaomi готовит новый игровой ноутбук

Китайский технологический гигант Xiaomi подтвердил скорый выпуск нового игрового ноутбука, который получит достойную начинку и неплохую цену.

Как сообщается, новинку оснастят процессорами Intel восьмого поколения, а также видеокартами GeForce GTX 1060 или GTX 1050 Ti. Другие спецификации будут на уровне первого поколения лэптопов.

Напомним, что предыдущая версия Xiaomi Gaming Notebook базировалась на Intel Core i5/i7 седьмого поколения. Также в ней были установлены до 16 ГБ оперативной памяти, SSD объёмом 256 ГБ и HDD объемом 1 ТБ. Видеокарты были идентичны указанным выше. Таким образом, разница заключается только в обновлении процессоров.

Ожидается, что анонс состоится уже 3 августа. Что касается цен, то, предположительно, они будут несильно отличаться от актуальной линейки.