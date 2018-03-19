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В Firefox 63 появлась поддержка видеокодека AV1

Игромания.ру
2 часа назад
В Firefox 63 появлась поддержка видеокодека AV1
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В ночных сборках браузера Firefox 63 добавлена реализация видеокодека AV1. Таким образом, он появится в релизе от 23 октября. По умолчанию новый стандарт будет отключён, однако его можно включить. Для этого нужно зайти в about:config и установить опцию "media.av1.enabled = true".

Как отмечается, пока что решение об активации кодека по умолчанию не принято, все и может быть перенесено в Firefox 64.

Новинку разработали в альянсе AOMedia. В его состав входят компании Mozilla, Google, Microsoft, Intel, ARM, NVIDIA, IBM, Cisco, Amazon, Netflix, AMD, VideoLAN, CCN и Realtek. Кодек называют общедоступным стандартом кодирования, который при этом опережает H.264 и VP9 по уровню сжатия. В среднем он превосходит вышеуказанные разработки на 13–43 процента, что позволяет экономить трафик при передаче.

При этом отметим, что потоковый сервис Netflix намерен перейти на новый стандарт в числе первых. Однако до полноценного выхода ещё пройдёт немало времени: минимум полтора-два года, пока не появятся не только программные, но и аппаратные реализации AV1.

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