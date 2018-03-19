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Новые видеокарты GeForce могут представить в августе

MMO13
9 часов назад
Новые видеокарты GeForce могут представить в августе
Фото: MMO13
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NVIDIA анонсировала мероприятие «GeForce Gaming Celebration», которая пройдет 20 августа — всего за день до начала игровой выставки Gamescon 2018.

Нам обещают продемонстрировать «удивительные» ПК-игры, запущенные на новейшем оборудовании GeForce, а также представить несколько сюрпризов. Вероятнее всего, нам официально покажут видеокарты нового поколения, слухи о которых шли долгое время.

Мероприятие будет проходить в Германии, в городе Кёльн, а чтобы туда попасть, необходимо зарегистрироваться на специальной странице. Также вы сможете посмотреть трансляцию в прямом эфире.

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