Dragonbox Pyra готов к массовому производству

Проект Dragonbox Pyra был представлен ещё в 2014 году, однако о предварительных заказах начали говорить двумя годами позже. А о подготовке к началу производства — лишь на днях. Как сообщается, команда лишь сейчас завершила разработку, но впереди ещё тесты и сертификации новинки. Если всё пройдёт как запланировано, массовое производство может начаться в ближайшее время.

В наше время карманными ноутбуками сложно кого-то удивить. Есть модели GPD Win, GPD Win 2, GPD Pocket, а также Pocket 2, на которую сейчас собирают деньги краудфандингом. Также нелишним будет вспомнить One Mix Yoga и Gemini PDA. Однако новинка отличается тем, что в ней используются не только программные, но и аппаратные решения с открытыми исходниками.

Проще говоря, Dragonbox Pyra полностью безопасен и рекомендован для параноиков. Хотя кроме открытых исходников в нём мало интересного. Новинка получила 5-дюймовый дисплей 720p, двухъядерный процессор ARM Cortex-A15 TI OMAP 5, 32 ГБ постоянной памяти eMMC, а также 2 или 4 ГБ оперативной памяти на выбор. Стоимость же составит порядка 500 евро.

Из необычных особенностей отметим два слота для карт SDXC и подсветку клавиатуры. Также присутствуют игровые элементы управления: шесть кнопок на верхней панели, D-pad и аналоговые джойстики плюс клавиатура нестандартной раскладки. Из коммуникаций есть разъёмы HDMI и наушников, двухдиапазонный WiFi стандарта 802.11n и Bluetooth 4.0, а также стереодинамики. Есть полноразмерные USB-порты и их аналоги формата микро.