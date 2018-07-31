Введите название или жанр игры

Dragonbox Pyra готов к массовому производству

Игромания.ру
31 июля 2018
Dragonbox Pyra готов к массовому производству
Фото: Игромания.ру
Комментарии

Проект Dragonbox Pyra был представлен ещё в 2014 году, однако о предварительных заказах начали говорить двумя годами позже. А о подготовке к началу производства — лишь на днях. Как сообщается, команда лишь сейчас завершила разработку, но впереди ещё тесты и сертификации новинки. Если всё пройдёт как запланировано, массовое производство может начаться в ближайшее время.

В наше время карманными ноутбуками сложно кого-то удивить. Есть модели GPD Win, GPD Win 2, GPD Pocket, а также Pocket 2, на которую сейчас собирают деньги краудфандингом. Также нелишним будет вспомнить One Mix Yoga и Gemini PDA. Однако новинка отличается тем, что в ней используются не только программные, но и аппаратные решения с открытыми исходниками.

Проще говоря, Dragonbox Pyra полностью безопасен и рекомендован для параноиков. Хотя кроме открытых исходников в нём мало интересного. Новинка получила 5-дюймовый дисплей 720p, двухъядерный процессор ARM Cortex-A15 TI OMAP 5, 32 ГБ постоянной памяти eMMC, а также 2 или 4 ГБ оперативной памяти на выбор. Стоимость же составит порядка 500 евро.

Из необычных особенностей отметим два слота для карт SDXC и подсветку клавиатуры. Также присутствуют игровые элементы управления: шесть кнопок на верхней панели, D-pad и аналоговые джойстики плюс клавиатура нестандартной раскладки. Из коммуникаций есть разъёмы HDMI и наушников, двухдиапазонный WiFi стандарта 802.11n и Bluetooth 4.0, а также стереодинамики. Есть полноразмерные USB-порты и их аналоги формата микро.

Игромания.ру: последние новости
Слепой игрок совершил свыше 7 тысяч убийств в Call of Duty: WWII
Defiant Studios начала разработку Lords of the Fallen 2 с чистого листа
Сильвана и Тельдрассил: Blizzard показала второй лик войны
Комментарии
Читайте также
Названы цены видеокарт NVIDIA следующего поколения
В Heroes of the Storm в бой вступает Алый орден
Сильвана и Тельдрассил: Blizzard показала второй лик войны
Dragon Knight
Ролевые игры
Играть
Тайны Времени
Поиск предметов
Играть
Рыцарь небес
Ролевые игры
Играть
S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти
Шутеры
Купить
S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
Шутеры
Купить
Pillars of Eternity: Definitive Edition
Ролевые игры
Купить
Читайте также
Первая информация о PlayStation 5: наконец-то появится долгожданная функция
Во что поиграть в 2018 году: 7 игр для ПК, которые нельзя пропустить
Самая сексуальная ведущая рассказала о разрыве с геймером
На третьей неделе Summer Skirmish проведут парные турниры

Другие новости

Названа дата выхода третьего эпизода The Long Dark
Для Earthfall приготовили бесплатные обновления
В новом видео Darksiders 3 Ярость решает головоломки
Портал IGN раздобыл еще почти 6 минут геймплея из грядущего слэшера Darksiders 3, в котором главная героиня швыряется насекомыми и пытается напрячь свою огненную голову для решения головоломок.
Defiant Studios разработает Lords of the Fallen 2
Разработчики обновили патч #19 для PUBG
Клавиатуру Qwerkywriter S сравнили с пишущей машинкой
Порядка трёх лет назад компания Qwerkytoys представила беспроводную клавиатуру Qwerkywriter. А сейчас на площадке Indiegogo идёт сбор на новую версию устройства.
Слепой игрок сразил талантом убийств в Call of Duty
God of War и «Ведьмак 3» демонстрируют огромный спрос
Сотрудники аналитической фирмы SuperData провели небольшое исследование, подтвердив, что для игроков повествование стало ключевым элементом в произведениях интерактивного искусства.