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Вышел масштабный мод для Half-Life с новой кампанией

Навигатор игрового мира
1 час назад
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Более пяти лет Джеймс Кокберн трудился над собственной модификацией для Half-Life и наконец-то дотрудился до релиза - мод Half-Life: Echoes можно скачать с Mod DB. Данное произведение показывает инцидент в Блэк-Меса с оригинальной стороны и заодно раскрывает подоплеку загадочных событий, при которых Гордон Фримен не присутствовал.

Зовут оригинальную сторону, кстати, просто «Кандидат 12», и это кто-то из толпы непонятных специалистов-испытателей, которыми был набит научный комплекс вплоть до последовавших печальных событий. За время разработки Джеймс создал более тридцати новых карт. Достаточно масштабных для того, чтобы требовать более или менее современные системы. Судя по рейтингу 9.4 мод нашел свою аудиторию, и эта аудитория в восторге.

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