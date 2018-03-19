Новая Rune не потребует от игроков мощного железа

Human Head Studios поделились новой порцией информации о Rune. Сиквел классического слэшера 2001 года перенесет игроков в мир скандинавских богов, где каждому придется выживать друг с другом или по-одиночке. В преддверии выхода игры в раннем доступе, разработчики опубликовали системные требования. Игра не потребует дорогого железа и запустится даже на средних ноутбуках.
Минимальные требования:
Рекомендуемые требования:
Rune: Ragnarok появится в раннем доступе Steam в сентябре. Разработчики опубликовали новый тизер, приветствующий будущих игроков.