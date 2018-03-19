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Новая Rune не потребует от игроков мощного железа

GameGuru
41 минуту назад
Новая Rune не потребует от игроков мощного железа
Фото: globallookpress.com
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Human Head Studios поделились новой порцией информации о Rune. Сиквел классического слэшера 2001 года перенесет игроков в мир скандинавских богов, где каждому придется выживать друг с другом или по-одиночке. В преддверии выхода игры в раннем доступе, разработчики опубликовали системные требования. Игра не потребует дорогого железа и запустится даже на средних ноутбуках.

Минимальные требования:

  • ОС: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, & Windows 10
  • Процессор: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: nVidia GeForce 760 / AMD Radeon HD 7850
  • Место на диске: 25 GB

Рекомендуемые требования:

  • Процессор: Intel Core i5-4590 / AMD A-10
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: nVidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470

Rune: Ragnarok появится в раннем доступе Steam в сентябре. Разработчики опубликовали новый тизер, приветствующий будущих игроков.

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Rune, Rune: Ragnarok
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