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Apple выпустила iOS 12

RT на русском
18 сентября 2018
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Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 12.

«iOS прошла оптимизацию как для iPhone, так и для iPad. В результате заметно возросла скорость работы системы и отклика приложений», — говорится в сообщении компании.

Как отмечается, главная особенность системы заключается в повышенной производительности. Так, камера включается до 70% быстрее.

Среди нововведений — возможность совершать групповые звонки до 32 человек в FaceTime, искать фотографии в альбомах как по местам, так и по ключевым словам, а также пользоваться сгенерированными смайлами Memoji.

Операционная система была представлена в начале июня.

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