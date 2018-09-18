Apple выпустила iOS 12

Компания Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 12.

«iOS прошла оптимизацию как для iPhone, так и для iPad. В результате заметно возросла скорость работы системы и отклика приложений», — говорится в сообщении компании.

Как отмечается, главная особенность системы заключается в повышенной производительности. Так, камера включается до 70% быстрее.

Среди нововведений — возможность совершать групповые звонки до 32 человек в FaceTime, искать фотографии в альбомах как по местам, так и по ключевым словам, а также пользоваться сгенерированными смайлами Memoji.

Операционная система была представлена в начале июня.