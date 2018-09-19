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Представлен трейлер Рафаэля из SoulCalibur 6

RBK Games
19 сентября 2018
Представлен трейлер Рафаэля из SoulCalibur 6
Фото: RBK Games
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В начале сентября мы узнали, что в файтинге SoulCalibur 6 появятся еще два известных персонажа из серии. Сегодня компания Bandai Namco решила показать людям трейлер Рафаэля Сореля.

У вас получится изучить приемы этого грозного бойца, которого в свое время заразила темная энергия. Во время сражений он предпочитает использовать рапиру, быстрые атаки ногами и увертки.

Также предлагаем вам посмотреть ролик, посвященный призрачному пирату Сервантесу де Леону. В руки консольных и ПК-геймеров SoulCalibur 6 попадет только 19 октября, но предзаказать игру с сезонным пропуском можно уже прямо сейчас.

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