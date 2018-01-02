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THQ Nordic купила права на Alone in the Dark

Игромания.ру
18 часов назад
THQ Nordic купила права на Alone in the Dark
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THQ Nordic объявила о покупке прав на хоррор-серию Alone in the Dark и стратегию в реальном времени Act of War. Об этом компания сообщила в твиттере.

Мы рады объявить, что приобрели у Atari права на серию Alone in the Dark, сурвайвл-хорроров в стилистике Лавкрафта, и Act of War, стратегию в реальном времени.
THQ Nordic

Последняя полноценная часть Alone in the Dark вышла в 2008 году. Её разработкой занималась команда Eden Games, наиболее известная по работе над гонками — в особенности, Need for Speed: Porsche Unleashed и серией Test Drive: Unlimited.

В 2015 году Atari попыталась переосмыслить хоррор, представив кооперативный боевик Alone in the Dark: Illumination, однако эта затея не увенчалась успехом. Игра не смогла привлечь аудиторию, да и её качество оставляло желать лучшего.

Вероятно, учитывая закрепившуюся за THQ Nordic репутацию, в ближайшее время нас ждёт переиздание одной из частей Alone in the Dark, а после — полноценная новая игра.

Всего две недели назад европейский издатель объявил о покупке другой интеллектуальной собственности — Kingdoms of Amalur. Правда, там судьба ремастера всецело зависит от первоначального издателя ролевой игры в лице Electronic Arts.

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