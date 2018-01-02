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Показан второй геймплейный трейлер Call of Cthulhu

Игромания.ру
20 часов назад
Показан второй геймплейный трейлер Call of Cthulhu
Фото: Игромания.ру
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Создатели Call of Cthulhu представили второй трейлер игрового процесса своего нетривиального детективного хоррора.

Ролик частично показывает начало проекта — приступив к новому расследованию, главный герой практически сразу осознаёт, что оно будет далеко не самым обычным. Чем дальше он продвигается, изучая детали дела, тем ближе подбирается к истине, скрывающейся за ужасающими действиями культистов.

Не исключено, что ему предстоит столкнуться лицом к лицу с самими Древними.

По словам разработчиков, хоть у игрока и будет возможность вступить в прямую конфронтацию, но подобное чаще всего будет попросту малоэффективно. Лучше полагаться на другие умения главного героя вроде дара убеждения, знания медицины и культуры фанатиков, а также стелс. Последнее, однако, осложняется клаустрофобией главного героя.

При каждом взгляде на ужасающие или травматические сцены протагонист имеет шансы потерять частичку рассудка. Чем он ниже — тем меньше шансов у детектива выстраивать логические цепочки и делать здравые выводы.

Call of Cthulhu выходит 30 октября на PS4, Xbox One и РС — через четыре дня после Red Dead Redemption 2.

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Call of Cthulhu, Red Dead Redemption 2
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