В Сети обнаружена версия Winamp под Windows 10

Плеер Winamp появился на операционных системах семейства Windows в далёком 1997 году. С тех пор, вплоть до закрытия в 2013-м, он непрерывно улучшался, обрастал функциями и возможностями. Но сейчас он неактуален, в том числе потому, что не поддерживает современные ОС. Однако, как оказалось, не всё для него потеряно.

Сейчас правами на плеер владеет компания Radionomy. И хотя она уже не первый год обещает возродить легенду, пока ничего в этом плане не меняется. Но на днях в сети обнаружилась совершенно новая сборка плеера, которая, быть может, является началом его возрождения.

Новая версия Winamp доступна для скачивания, и это бета. Хотя при этом она вполне функциональна и, что главное, работает на «десятке». Winamp 5.8 поддерживает Windows Audio, новые декодеры для звука и так далее. Также исправлены многочисленные ошибки. А вот работать с FLAC и CUE программа по-прежнему не умеет.

Пока сложно сказать, что это: сборка поклонников или первая версия обновления легендарного плеера. Однако те, кто соскучился по классике, могут скачать и посмотреть.